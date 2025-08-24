POL-DN: Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs

Düren (ots) - Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, beabsichtigte ein 63-jährige Stolberger mit seinem Kleinkraftrad von der Neue Jülicher Straße auf die Veldener Straße nach rechts abzubiegen. Hier wurde er durch ein unbekanntes Fahrzeug überholt und geschnitten, woraufhin er mit dem Zweirad auf die Seite fiel. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. ...

