POL-DN: Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs
Düren (ots)
Am Sonntag, gegen 02 Uhr, vernahm ein Zeuge einen Knall auf der Scharnhorststraße. Offenbar war eine 23-jährige Dürenerin mit ihrem E-Scooter gegen einen geparkten PKW gefahren. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung der Fahrerin des E-Sooters festgestellt. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und sie kam leichtverletzt ins Krankenhaus.
