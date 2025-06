Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6158, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Bagger in Kiesgrube an der K6158 (07./10.06.2025)

Singen, K6158 (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Dienstagvormittag haben Unbekannte eine in der Kiesgrube "Birkenbühl" an der Kreisstraße 6158 zwischen Singen und Überlingen am Ried abgestellte Baumaschine beschädigt. Die Randalierer zerschlugen sämtliche Scheiben und Leuchten, im Inneren des Baggers rissen sie mit brachialer Gewalt die Steuergeräte, Hebel und das Radio heraus. Dabei verursachten sie einen Schaden in Höhe von insgesamt mindestens rund 25.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell