Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Freibad - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Zwischen Samstagabend (23.08.2025) und dem frühen Sonntagmorgen (24.08.2025) brachen bislang unbekannte Täter in das Freibad am Stadionweg ein. Zwischen 22:45 Uhr und 03:10 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäudekomplex und durchsuchten dort mehrere Schränke. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

