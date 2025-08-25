PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Ruhiges Nibirii Festival am Dürener Badesee - Polizei sorgt für sichere Heimfahrten

Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende (22.08. - 24.08.2025) fand am Dürener Badesee das Nibirii Festival statt- und aus Sicht der Polizei verlief die Veranstaltung insgesamt sehr entspannt. Von den 29 registrierten Einsätzen betrafen mehr als die Hälfte Ruhestörungen. Andere Einsatzanlässe waren u.a. ein Diebstahl und eine Körperverletzung, die angezeigt wurden.

Parallel zum Festival führte die Polizei Düren in der Nacht von Samstag auf Sonntag gezielte Kontrollen von Taxen und Mietwagen durch. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vom Hauptzollamt Aachen sowie der Fachdienststelle des Straßenverkehrsamtes Düren. Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit der zahlreichen Festivalbesucherinnen und -besucher auf dem Heimweg zu erhöhen.

Schon bei der ersten Kontrolle eines Mietwagens stellten die Beamtinnen und Beamten erhebliche Mängel fest: Die Reifen waren stark abgenutzt und daher nicht mehr sicher für den Straßenverkehr. Das Fahrzeug wurde sofort aus dem Verkehr gezogen.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 21 Mietwagen und sechs Taxen. Dabei wurden 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, sechs Verwarnungsgelder nach dem Personenbeförderungsgesetz verhängt und zwei Strafverfahren des Zolls wegen Leistungsbetrugs eingeleitet. In einem Fall fuhr ein Fahrer "auf Probe" für ein Mietwagenunternehmen, obwohl er bei seinem Hauptarbeitgeber fest angestellt war und für den Nebenjob nicht ordnungsgemäß sozialversichert war. Die Zollbehörden prüfen nun weitere mögliche Verstöße.

Die Polizei Düren zieht ein positives Fazit: Das Festival verlief friedlich, und durch die begleitenden Kontrollen konnte die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher deutlich erhöht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

