Polizei Düren

POL-DN: Erneute Diebstähle auf Friedhöfen im Nordkreis

Inden/Niederzier/Linnich (ots)

Bei drei Taten am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige auf dem Friedhof in Inden-Altdorf Grabschmuck. In Niederzier schlugen die Täter zweimal zu, in Linnich war eine Grabstätte betroffen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.08.2025, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 24.08.2025, 13:00, Uhr störten Tatverdächtige auf dem Friedhof in der Altdorfer Straße die Totenruhe und stahlen eine Madonnenfigur und eine Grabvase aus Edelmetall von Grabstätten. In einem dritten Fall rissen sie ein Metallkreuz aus der Verankerung und ließen dieses auf der Grabstätte zurück.

In Huchem-Stammeln entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 20.08.2025, 18:15 Uhr, und Freitag, dem 22.08.2025, 08:15 Uhr, ein im Boden verankertes Bronzekreuz von einer Grabstätte. Ebenso auf dem Friedhof Ellen, wo der Tatzeitraum bei der Anzeigenerstattung mit dem Zeitraum von Sonntag, 17.08.2025, bis Sonntag, 24.08.2025, angegeben wurde.

Ebenfalls am vergangenen Sonntag stellten die Geschädigten den Diebstahl einer Bronzefigur auf dem Friedhof Linnich fest. Der Tatzeitraum konnte in diesem Fall nicht genauer verifiziert werden.

Der durch die Taten entstandene Gesamtschaden beläuft sich in insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

