Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchte Vergewaltigung - Suche bei Aktenzeichen XY

Nettetal (ots)

An einem Montagabend im Juli 2023 kam es auf einem Feldweg in Breyell zu einer versuchten Vergewaltigung. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der Täter bislang nicht identifiziert werden. Am 30. Juli 2025, wird der Fall in der Sendung "Aktenzeichen XY - ungelöst" thematisiert.

Am 21. Juli 2023, gegen 18 Uhr hat ein unbekannter Mann in Nettetal versucht, eine 31-Jährige zu vergewaltigen. Die Frau, die aus der Ukraine stammt und in Nettetal wohnt, war mit ihrem Fahrrad unterwegs auf einem Feldweg von der Dornbuscher Straße aus in Richtung Kölsumer Weg, als sie bemerkte, dass ihr ein Lkw auf diesem schma-len Weg folgte. Auf Höhe eines Maisfelds fuhr der Fahrer des Lkw gegen das Hinterrad des Fahrrades und brachte die Frau damit zu Fall. Der Mann stieg aus, schlug die Frau mehrfach, zog sie in das Maisfeld hinein und versuchte, sie zu verge-waltigen. Als er feststellte, dass sich über den Feldweg vom Kölsumer Weg aus Spaziergänger näherten, ließ er von der Frau ab. Den Lkw setzte er dann rückwärts auf die Dornbuscher Straße zurück und flüchtete. Dabei könnte das markante Fahrzeug weiteren Zeugen aufgefallen sein. Der Wagen hatte ein rötliches oder orangefarbenes Führer-haus und einen Aufbau in heller Farbe, der höher ist als das Führerhaus. Der Lkw könnte bei seinem Rangiermanö-ver rückwärts auf die Dornbuscher Straße andere Verkehrsteilnehmende behindert haben oder ihnen sonstwie aufgefallen sein.

Eine Öffentlichkeitsfahndung des möglichen Täters könne sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/173960

Das Kriminalkommissariat 1 nimmt rund um die Uhr Hinweise unter der Telefonnummer 02162/377-0 entgegen.

Während der Sendung am Mittwochabend wird zudem ein Hinweistelefon geschalten, dessen Nummer in der Sen-dung bekannt gegeben wird. /hei/ jk (739)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell