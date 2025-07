Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Jugendliche beschädigen Dach der Stadtbibliothek

Viersen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr hörten mehrere Zeuginnen und Zeugen einen lauten Knall und entdeckten drei Jugendliche, die Steine auf das Dach der Stadtbibliothek in der Hochstraße in Viersen warfen. Durch die Steinwürfe wurden mehrere Dachziegel beschädigt. Eine Zeugin sprach die Jugendlichen an, woraufhin sie in Richtung Propsteistraße flüchteten. Die Tatverdächtigen sollen etwa 15 Jahre alt gewesen sein und trugen Kapuzenpullover. Einer war circa 170 cm groß, die beiden anderen etwa 150 cm. Haben Sie Hinweise zu den Jugendlichen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (736)

