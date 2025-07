Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in die Gesamtschule - Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 12. Uhr, brachen Unbekannte in die Gesamtschule an der Von-Waldois-Straße in Breyell ein. Der oder die Unbekannten schlugen ein Kellerfenster ein, hebelten im Innern der Schule Türen auf und stahlen aus der Schule nach ersten Feststellungen mehrere Laptops und Tablets. Es ist zu vermuten, dass die Täter die Beute auf dem Schulhof in ein Transportmittelt luden. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Verdächtige, die sich zur tatrelevanten Zeit am oder auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Hinweise an das KK 2 über die 02162/377-0. /wg (738)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell