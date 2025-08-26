PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Unfall nach verbotenem Rennen

Düren (ots)

Auf der Bahnstraße verunfallte in der Nacht zu heute (26.08.2025) ein 19-jähriger Pkw-Fahrer. Zeugenaussagen und Spuren lassen die Vermutung zu, dass er vorher mit einem 20-Jährigen ein Rennen gefahren war.

Ein Zeuge hatte gegen 00:30 Uhr die Polizei verständigt, weil er gesehen hatte, wie zwei Pkw auf der Bahnstraße nebeneinanderfuhren, schnell beschleunigten und er dann Geräusche eines Unfalls gehört hatte. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Pkw eines 19-jährigen Düreners auf dem Grünstreifen gegen eine Laterne gefahren war. Laut der Aussagen des Zeugen waren zwei Pkw nebeneinander die Bahnstraße in Richtung Düren entlanggefahren, offenbar, um sich in der Geschwindigkeit zu messen. Der 19-Jährige verlor mit seinem getunten Fahrzeug in der 90-Grad-Kurve die Kontrolle und verunfallte.

Die beteiligten Fahrer sowie ein Beifahrer (20 und 19 aus Düren) machten Angaben zum Unfallhergang, die denen den Zeugen widersprachen.

Da sich der Verdacht der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ergab, wurden die Führerscheine, Pkws und Handys der Beteiligten sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

