Polizei Düren

POL-DN: Stoppelfeldbrand in Kalrath

Titz (ots)

Beim Brand eines abgeernteten Feldes am gestrigen Abend (26.08.2025) in unmittelbarer Nähe der L 258 (Bedburger Straße) entstand lediglich geringer Sachschaden.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein Zeuge hatte den Notruf gewählt und gegen 23:25 Uhr einen Flächenbrand an der Bedburger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer, welches sich nach ersten Erkenntnissen vom Seitenstreifen der Landstraße zum angrenzenden Stoppelfeld hin ausgebreitet hatte, schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Es wird darauf hingewiesen, dass sorgloser Umgang mit brennenden oder brennbaren Gegenständen, insbesondere bei langanhaltenden Trockenphasen, gravierende Folgen für Mensch oder Natur haben können. Aus gegebenem Anlass bittet die Polizei: Meiden Sie offenes Feuer im Freien und werfen Sie z.B. Zigaretten im Freien nicht achtlos weg.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell