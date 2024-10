Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Braubach - Körperverletzung auf dem Winzerfest

Braubach (ots)

In der Nacht von Samstag, 05.10.2024 auf Sonntag,06.10.2024, kam es auf dem Winzerfest in Braubach in der Rheinstraße zu einer Körperverletzung. Gegen Mittenacht wurde der Polizeiinspektion Lahnstein eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet, eine Person würde am Boden liegen. Da zunächst von von 8-10 Beteiligten die Rede war, wurde die Örtlichkeit mit Unterstützung der Polizeiinspektion Koblenz 1 sowie einem Hundeführer aufgesucht. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden bereits zwei Geschädigte medizinisch durch Sanitäter versorgt. Nach ersten Ermittlungen entwickelte sich augenscheinlich ein Streit zwischen den beiden Geschädigten und den zwei Haupttätern. Kurz darauf erschienen weitere Personen aus Richtung Winzerfest und griffen einen Geschädigten mit Tritten und Schlägen gemeinschaftlich an. Der zweite Geschädigte wollte seinem Freund helfen, dabei erlitt auch er Tritte und Schläge. Die Gruppe von insgesamt 6-7 Personen flüchtete anschließend in Richtung Festgelände. Die beiden Täter werden beschrieben mit südländischem Aussehen, ca. 180 cm groß, 25-30 Jahre alt, normale Statur, dunkle Haare und Vollbart. Die Geschädigten konnten nach medizinischer Versorgung vor Ort entlassen werden. Eine umfangreiche Fahndung verlief negativ.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell