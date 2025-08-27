Polizei Düren

POL-DN: Überprüfung von Rückhalteeinrichtungen zum Schulstart

Düren (ots)

Zum heutigen Schulstart (27.08.2025) kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Düren an einer Dürener Grundschule in der Eberhard-Hoesch-Straße die Einhaltung der Sicherungspflicht für Kinder sowie die Gurtpflicht bei Fahrzeugführern.

Insgesamt 16 Verstöße stellten die Beamten in der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr fest. In sechs Fällen wurden nicht oder nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder in Fahrzeugen festgestellt. In neun weiteren Fällen verstießen die verantwortlichen Fahrzeugführer selber gegen die Gurtpflicht. Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen das vor der Schule eingerichtete Halteverbot geahndet. Der betroffene Fahrzeugführer hatte dieses, trotz sichtbarer polizeilicher Präsenz vor der Schule, missachtet.

Die Polizei wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Schulstart, weist aber zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer eindringlich auf die Einhaltung bestehender Verkehrsregeln und -vorschriften hin.

