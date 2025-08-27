Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen mit Motorrad kollidiert

Düren (ots)

Am frühen Dienstagabend (26.08.2025) stieß der Fahrer eines PKW mit Anhänger bei einem Abbiegevorgang auf der Valencienner Straße mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Gegen 17:30 Uhr war der 61-jährige Fahrer eines PKW mit Anhänger von der Valencienner Straße nach links in die Straße Neue Aue abgebogen. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Kradfahrer, der die Valencienner Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts befuhr. Der 18-jährige Fahrer des Zweirades hatte den vor ihm abbiegenden PKW zwar noch wahrgenommen, konnte aber eine Kollision mit diesem nicht mehr vermeiden. Durch den Sturz wurde der junge Mann aus Alsdorf leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

