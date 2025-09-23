Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Jagdwilderei - Zeugen gesucht

Ensch (ots)

Am Freitag, dem 19.05.2025, entdeckte ein Jagdausübungsberechtigter in einem Weinberg oberhalb der Ortschaft 54340 Ensch eine frische Blut-/Haarspur eines verendeten Rehwild, das vermutlich unberechtigt erlegt worden war. Ein Unbekannter hatte das Tier mutmaßlich in der Nacht vom 18.05.2025 auf den 19.05.2025 erlegt. Der Jagdausübungsberechtigte erstatte Strafanzeige wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

