Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Idar-Oberstein geht erstmals beim Felsenkirch-Treppenlauf an den Start

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntagmorgen nahm die Polizeiinspektion Idar-Oberstein erstmalig mit einem eigenen Team am 10. Idar-Obersteiner-Treppenlauf teil. Mit großem sportlichem Einsatz stellten sich die teilnehmenden Beamtinnen und Beamten der besonderen Herausforderung: die rund 480 Stufen hinauf zur Felsenkirche. Der Idar-Obersteiner-Treppenlauf, der direkt durch das Schloss Oberstein führt, gilt seit Jahren als sportliches Highlight der Region. Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen treten gegeneinander an, um die steilen Treppenstufen zur berühmten Felsenkirche in Idar-Oberstein zu erklimmen. Der Lauf über die Distanz von wahlweise 5,4 bzw. 8,1 Kilometern führt hierbei direkt durch das Schloss Oberstein.

Die Polizei Idar-Oberstein zieht eine durchweg positive Bilanz zu dieser ganz besonderen sportlichen Herausforderung und freut sich, ein sportliches Zeichen für Teamgeist, Fitness und Bürgernähe gesetzt zu haben. Aufgrund der positiven Resonanz ist bereits fest eingeplant, auch beim 11. Idar-Obersteiner-Treppenlauf im kommen Jahr an den Start zu gehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
PR'in Short
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 21.09.2025 – 05:48

    POL-PDTR: Unfallflucht in Wasserliesch

    Saarburg (ots) - Am 20.09.25 gegen 21:45 Uhr wurde der PI Saarburg ein verunfallter Pkw im Kreisverkehr Wasserliesch B 419/B51 gemeldet. Der Mercedes mit luxemburgischen Kennzeichen befuhr vermutlich die B 419 aus Richtung Luxemburg kommend in Richtung Trier. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und auf dem Kreisverkehr zum Stehen, nachdem es zuvor mit einem ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 17:58

    POL-PDTR: WARNUNG! Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte

    Börfink (ots) - Am Samstag, 20.09.2025, gg. 14.50 Uhr, suchten zwei männliche Täter im Börfinker Ortsteil Einschiederhof das Haus eines Anwohners auf und gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus. Die beiden Männer, die keine Polizeiuniformen trugen, erklärten dem Mitbürger, dass sie eine polizeiliche Maßnahme durchsetzen müssten und verlangten die Aushändigung des Führerschein und des Fahrzeugscheines, sowie ...

    mehr
