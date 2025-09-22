Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Idar-Oberstein geht erstmals beim Felsenkirch-Treppenlauf an den Start

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntagmorgen nahm die Polizeiinspektion Idar-Oberstein erstmalig mit einem eigenen Team am 10. Idar-Obersteiner-Treppenlauf teil. Mit großem sportlichem Einsatz stellten sich die teilnehmenden Beamtinnen und Beamten der besonderen Herausforderung: die rund 480 Stufen hinauf zur Felsenkirche. Der Idar-Obersteiner-Treppenlauf, der direkt durch das Schloss Oberstein führt, gilt seit Jahren als sportliches Highlight der Region. Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen treten gegeneinander an, um die steilen Treppenstufen zur berühmten Felsenkirche in Idar-Oberstein zu erklimmen. Der Lauf über die Distanz von wahlweise 5,4 bzw. 8,1 Kilometern führt hierbei direkt durch das Schloss Oberstein.

Die Polizei Idar-Oberstein zieht eine durchweg positive Bilanz zu dieser ganz besonderen sportlichen Herausforderung und freut sich, ein sportliches Zeichen für Teamgeist, Fitness und Bürgernähe gesetzt zu haben. Aufgrund der positiven Resonanz ist bereits fest eingeplant, auch beim 11. Idar-Obersteiner-Treppenlauf im kommen Jahr an den Start zu gehen.

