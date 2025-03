Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeugbrand führt zu Stau und Anzeigen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A6/Ramstein (ots)

Durch einen Fahrzeugbrand kam es am Nachmittag des 20.03.2025 auf der A 6 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Fahrzeugführer bemerkte während der Fahrt in Richtung Mannheim ein Problem mit seinem Hyundai und stellte das Fahrzeug in einer Nothaltebucht bei Ramstein ab. Kurz danach brannte bereits die Front des Fahrzeugs. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Fahrzeug erlitt dennoch einen Totalschaden. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Durch die Sperrung ergab sich im Feierabendverkehr ein Rückstau von bis zu 6 km Länge.

Auch nach der Bergung des Fahrzeugs konnte der Verkehr zunächst nicht normal weiterlaufen, da es im Rückstau zu einer weiteren Panne an einem Fahrzeug kam. Erst gegen 19:30 Uhr konnten wieder alle Fahrstreifen frei befahren werden.

Besonders ärgerlich: Die Bergung der Fahrzeuge verzögerte sich auch deshalb, da nicht durch alle Fahrzeugführer im Rückstau eine Rettungsgasse gebildet wurde. Durch eine Streife wurden beim Befahren der Rettungsgasse insgesamt 9 Verstöße dokumentiert. Diese werden über die Zentrale Bußgeldstelle zur Anzeige gebracht. Die Fahrzeugführer müssen mindestens mit einem Bußgeld von 200EUR, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Daher erneut der Appell:

Eine Rettungsgasse ist, auf Bundesautobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung, immer bereits bei stockendem Verkehr zu bilden.

Bei einer Rettungsgasse fahren die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen nach links, die Fahrzeuge auf den anderen Fahrstreifen nach rechts.

Die Rettungsgasse wird damit immer zwischen dem äußerst linken und dem rechts danebenliegenden Fahrstreifen gebildet.

Die Rettungsgasse ist nicht nur notwendig um Unfallopfern und Geschädigten von Unglücken schnellstmöglich zu helfen, sondern auch um für alle übrigen Verkehrsteilnehmer wieder möglichst schnell eine freie Fahrt zu schaffen.|past

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell