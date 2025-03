Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfallflucht und vieles mehr

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Morgen des 19.03.2025 wurde der Polizei Rockenhausen mitgeteilt, dass ein Fahrzeug die Schlossstraße in Imsweiler hoch und runter rasen würde. Dabei kam es auch zu einem Crash mit einer Grundstücksmauer und der PKW hätte sich nun von der Unfallstelle entfernt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das Unfallfahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz feststellen und nach einer kurzen Fahndung den 24-jährigen Fahrzeughalter ermitteln. Dieser gab jedoch an, dass eine andere Person das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt führte. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich zudem, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war und der Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll. Die Polizei Rockenhausen ermittelt nun gegen den im Verdacht stehenden Fahrzeugführer wegen folgender Straftaten: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. /DSI

