Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Dienstag, den 16.09.2025 gegen 07:30 Uhr kam es in der Zuckerbergstraße, Höhe Haus-Nr. 21 zu einem Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde von einem rückwärtsfahrenden PKW erfasst und stürzte. Der Fahrer kümmerte sich zunächst um die Frau und wollte den Rettungsdienst verständigen, was die Geschädigte jedoch ablehnte. Da die Personalien des Fahrers nicht bekannt sind bzw. ermittelt werden konnten, bittet die Polizei um Hinweise. Laut Aussage der Geschädigten soll es sich um eine weiße Limousine gehandelt haben. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt, Tel: 0651-983 44250 o. pwtrier@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Innenstadt
Salvianstraße 9
54290 Trier
Tel.: 0651-983-44250

https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

