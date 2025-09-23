PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Schaukasten

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Schaukasten
Morbach (ots)

Am gestrigen Montagmorgen wurde der Polizeiinspektion Morbach ein beschädigter Schaukasten in der Bahnhofstraße in Morbach gemeldet. Bislang unbekannte(r) Täter schlug(en) die Glasscheibe des Schaukastens ein. Durch die Mitteiler wurde der Tatzeitraum auf den 22.09.2025, 08:15 Uhr bis 22.09.2025, 10:30 Uhr geschätzt. Es ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen, dass der Schaukasten bereits im Laufe des Wochenendes beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Telefon: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

