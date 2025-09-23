Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung B51

Ayl

Ayl (ots)

Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 20:15 Uhr auf der B51 in Fahrtrichtung Ayl zu einer möglichen Gefährdung des Gegenverkehrs durch einen weißen Seat Ateca mit Trierer Kennzeichen. Der Pkw kam dabei auf der Strecke zwischen Tobiashaus und der Ortslage Ayl mehrfach nach links auf die Gegenspur und gefährdete dabei wohlmöglich entgegenkommende Verkehrsteilnehmer.

Zeugen, welche Angaben zum o.g. Fahrverhalten des Pkw machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

