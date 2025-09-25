PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß zwischen Transporter und PKW - zwei Personen verletzt

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß zwischen Transporter und PKW - zwei Personen verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Köwerich (ots)

Am Donnerstag, dem 25.09.2025, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der L 48, zwischen Thörnich und Köwerich ein schwerer Verkehrsunfall, mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte ein in Richtung Köwerich fahrender Transporter im Bereich einer langen Geraden einen vorausfahrenden LKW und kollidierte dabei aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Ein weiterer dahinter fahrender PKW konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden PKW. Die Fahrer der beiden frontal zusammengestoßenen Fahrzeuge verletzten sich lediglich leicht. Die Fahrer der übrigen beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Die beiden Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L48 war während der laufenden Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich neben Kräften der Polizeiinspektion Schweich auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Leiwen und Köwerich, der Straßenmeisterei Thalfang, des Deutschen Rote Kreuzes und der ADAC Luftrettung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502 / 9157-10
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 18:22

    POL-PDTR: Polizei Idar-Oberstein warnt vor aktueller Welle von Callcenter-Betrugsfällen. Seien Sie wachsam und fallen Sie nicht auf die Märchengeschichten der Betrüger rein!!!

    Idar-Oberstein (ots) - Sie geben sich als falsche Polizisten aus und wollen angeblich Vermögen sichern oder eine hohe Kaution für festgenommene oder verunfallte Personen ergaunern. Zum Teil geben die Anrufer vor, sie seien Polizeibeamte und behaupten, dass Einbrecher in der Nachbarschaft gefasst worden seien oder ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:26

    POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen

    Welschbillig (ots) - Am Mittwoch, dem 23.09.2025, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich auf der K20, zwischen Welschbillig und Möhn, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen. An einer Engstelle touchierten sich die beiden Busse seitlich, sodass an beiden Bussen mehrere Fensterscheiben zu Bruch gingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass beide Busse mit Fahrgästen besetzt waren. Da die Polizei erst ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 18:10

    POL-PDTR: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung B51 / Ayl

    Ayl (ots) - Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 20:15 Uhr auf der B51 in Fahrtrichtung Ayl zu einer möglichen Gefährdung des Gegenverkehrs durch einen weißen Seat Ateca mit Trierer Kennzeichen. Der Pkw kam dabei auf der Strecke zwischen Tobiashaus und der Ortslage Ayl mehrfach nach links auf die Gegenspur und gefährdete dabei wohlmöglich entgegenkommende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren