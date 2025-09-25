Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß zwischen Transporter und PKW - zwei Personen verletzt

Köwerich (ots)

Am Donnerstag, dem 25.09.2025, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der L 48, zwischen Thörnich und Köwerich ein schwerer Verkehrsunfall, mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte ein in Richtung Köwerich fahrender Transporter im Bereich einer langen Geraden einen vorausfahrenden LKW und kollidierte dabei aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Ein weiterer dahinter fahrender PKW konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden PKW. Die Fahrer der beiden frontal zusammengestoßenen Fahrzeuge verletzten sich lediglich leicht. Die Fahrer der übrigen beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Die beiden Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L48 war während der laufenden Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich neben Kräften der Polizeiinspektion Schweich auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Leiwen und Köwerich, der Straßenmeisterei Thalfang, des Deutschen Rote Kreuzes und der ADAC Luftrettung.

