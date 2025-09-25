Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flüchtige Täter nach Call-Center-Betrug -- Bitte keine Anhalter mitnehmen !!!!

Heimbach (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 17:25 Uhr kam es zu einem Call-Center -Betrug in der Ortslage Heimbach bei Baumholder. Einer der Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden, mindestens ein weiterer Täter ist auf der Flucht.

Seitens der Polizei ergeht daher der dringende Hinweis, keine Anhalter im Bereich Heimbach und den umliegenden Ortschaften mitzunehmen.

Weiterhin ergeht die Bitte, verdächtige Personen und Wahrnehmungen, insbesondere im o.g. Bereich, umgehend der Polizei unter der "110" zu melden.

Die Polizei bittet darum derzeit von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

