Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstähle aus PKW im Bereich Baumholder und Ruschberg

Baumholder und Ruschberg (ots)

Im Tatzeitraum 25.09.2025 bis 26.09.2025 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion in Baumholder, insbes. in Baumholder Stadtgebiet und Ruschberg, zu insgesamt 8 Diebstählen bzw. versuchten Diebstählen aus PKW. Der oder die bislang unbekannten Täter öffneten hierbei zur Nachtzeit die geparkten PKW der Geschädigten und entwendeten Bargeld etc.. Teilweise waren die geparkten PKW unverschlossen, was die Taten erleichterte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, geparkte PKW, gerade zur Nachtzeit, abzuschließen. Täterhinweise werden an die Polizei Baumholder unter der Tel.nr.: 06783/9910 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Baumholder
Sankt-Hubertus-Straße 1
55774 Baumholder
Telefon: 06783-991-0
Telefax: 06783-991-50
pibaumholder@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

