Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Jahreshauptversammlung der Abt. Hoppetenzell

Stockach-Hoppetenzell

Am 7. März 2025 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stockach, Abt. Hoppetenzell statt.

Abteilungskommandant Daniel Traber konnte neben Ortsvorsteher Roman Rendle, Mitgliedern des Ortschaftsrates, Ehrenmitglied Edwin Thum, die Kameraden der Alterswehr sowie den aktiven Kameradinnen und Kameraden auch den Kommandanten Uwe Hartmann begrüßen. Ebenfalls begrüßen konnte er seitens der Presse Herr Henning vom Wochenblatt. Entschuldigt hatte sich Frau Bürgermeisterin Susen Katter.

In Abwesenheit des Schriftführers Emanuel Brunner übernahm Kerstin Traber dessen Tagesordnungspunkt und berichtete über das abgelaufene Jahr 2024. Neben den Ausbildungs- und Übungsaktivitäten verzeichnete die Abteilung 2024 insgesamt 13 Einsätze. Diese teilen sich wie folgt auf: 6 x Hilfeleistung, 5 x Brandeinsatz und je 1 x Unwetter sowie Sonstiges. Darüber hinaus gab es weitere Höhepunkte für die Abteilung, auf welche im weiteren Verlauf Abteilungskommandant Daniel Traber näher einging. Dem Kassenverwalter Sebastian Vogler konnte eine ordnungsgemäß geführte Kasse bestätigt werden.

Abteilungskommandant Daniel Traber berichtete von einem insgesamt sehr guten Ausbildungsstand innerhalb seiner Abteilung. Im Bereich der Ausbildung werden am Ausbildungsstandort Stockach immer wieder Unterstützungskräfte sowie weitere Ausbilder gesucht. Auch die Wichtigkeit von Atemschutzgeräteträgern wurde hervorgehoben. Im weiteren Verlauf ging er näher auf das 150-jährige Jubiläum der Abteilung ein. Dieses wird vom 16. bis 18. Mai 2025 an der Johanniterhalle gefeiert. Neben einer FFFF-Veranstaltung am Freitag gibt es am Sonntag auch eine Fahrzeug- und Geräteausstellung.

Kommandant Uwe Hartmann gab einen kurzen Ausblick darauf, was für das Jahr 2025 und die Folgejahre innerhalb der Feuerwehr Stockach geplant ist. Beispielhaft wurde hier die laufende Umstellung auf den Digitalfunk sowie der Feuerwehrbedarfsplan genannt. Im Anschluss konnten drei Kameraden befördert werden. Zwei davon wurden zu Feuerwehrmännern befördert und ein Kamerad zum Oberfeuerwehrmann.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach