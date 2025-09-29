PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem Volkswagen Transporter

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 25.09.2025 um 19:15 Uhr bis zum 26.09.2025 um 07:50 kam es in der Trierer Straße 14 in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten, silbernen Volkswagen Transporter. Bislang unbekannte Täter rissen hierbei den rechten Außenspiegel des Arbeitsfahrzeuges ab, welches im Tatzeitraum am Fahrbahnrand abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefon-Nummer: 06782-9910 oder unter der E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de zu melden.

