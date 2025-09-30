Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter Fahrer auf dem Parkplatz eines Trierer Supermarkts

Trier (ots)

Am Dienstag, 30.09.2025 kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Trier Euren gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrer eines silber-grauen Transporters, vermutlich Firmenfahrzeug, touchierte aus nicht geklärter Ursache mit einem E-Scooter Fahrer, welcher in der Folge zu Fall kam und sich verletzte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten entfernte sich der Fahrer des beteiligten Transporters. Der verletzte E-Scooter Fahrer musste sich auf Grund des Sturzgeschehens einer ärztlichen Behandlung unterziehen und konnte erst im Nachgang den Verkehrsunfall bei der Polizei in Saarburg anzeigen.

Sachdienliche Hinweise werden tel. unter 06581-91550 an die Polizei Saarburg, oder aber unter Tel. 0651-98344150 an die Polizei Trier erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell