Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bistro - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in ein Bistro an der Straße Hövelmarkt in Hövelhof sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Einbrecher beschädigte zwischen Sonntag, 21. September, 22.40 Uhr, und Dienstag, 23. September, 10.00 Uhr, eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte Kellerräume sowie den Bistrobereich und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell