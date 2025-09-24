PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Salzkotten (ots)

(mh) Bei einem Auffahrunfall auf der Paderborner Straße in Salzkotten haben sich am Dienstagabend, 23. September, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 24-jährige Fahrer eines Ford Focus fuhr gegen 20.15 Uhr in Richtung Paderborn. Er erkannte zu spät, dass vor ihm ein 30-jähriger Autofahrer in einem weiteren Ford Focus verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Der 24-Jährige kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Der zweite Autofahrer wurde vor Ort behandelt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:57

    POL-PB: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

    Bad Lippspringe (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Detmolder Straße mit der Straße Zum Kurwald in Bad Lippspringe hat sich eine Fußgängerin am Dienstagmorgen, 23. September, leichte Verletzungen zugezogen. Ein mutmaßlich beteiligter Radfahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Die 59-jährige Frau überquerte gegen 09.45 Uhr aus Schlangen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:44

    POL-PB: Kabeldiebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

    Paderborn-Elsen (ots) - (md) Unbekannte stahlen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18. September, 16.00 Uhr und Dienstag, 23. September, 12.00 Uhr Kabel von einer Baustelle an der Josefstraße in Paderborn-Elsen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter der Baustelle am Dienstagmittag auf und er alarmierte die Polizei. Insgesamt stahlen die Täter rund 30 Meter Kabel und flohen in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:05

    POL-PB: Erneuter Diebstahl von Delbrücker Baustelle

    Delbrück (ots) - (md) Zwischen Montag, 22. September, 20.00 Uhr und Dienstag, 23. September, 17.30 Uhr, gingen Unbekannte erneut ein Baustellengelände am Lipshof in Delbrück an und stahlen Bauwerkzeuge (vgl. Pressebericht vom 18.09.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6119948). Der oder die Täter brachen eine Baucontainer auf und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Sie stahlen hochwertiges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren