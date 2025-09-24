Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Salzkotten (ots)

(mh) Bei einem Auffahrunfall auf der Paderborner Straße in Salzkotten haben sich am Dienstagabend, 23. September, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 24-jährige Fahrer eines Ford Focus fuhr gegen 20.15 Uhr in Richtung Paderborn. Er erkannte zu spät, dass vor ihm ein 30-jähriger Autofahrer in einem weiteren Ford Focus verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Der 24-Jährige kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Der zweite Autofahrer wurde vor Ort behandelt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell