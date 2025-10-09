POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lkw beschädigt und geflüchtet
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 08.10.2025, zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Zollabfertigung eine Sattelzugmaschine mit Auflieger beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 7.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Heck eines blauen Anhängers beim Ausparken ausgeschwenkt und dabei den Schaden verursacht haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316531 erreichbar.
