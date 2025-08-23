PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 194 in Negast mit insgesamt vier verletzten Personen

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 23.08.2025 gegen 07:40 Uhr befuhr der 75-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW Skoda die B 194 in Negast aus Richtung Grimmen in Richtung Stralsund. Auf Höhe der Unfallstelle kam der Fahrzeugführer nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Stralsund kommenden PKW BMW, welcher mit einer 5-köpfigen Familie besetzt, auf dem Weg in den Urlaub, war. Der Unfallverursacher gab vor Ort an, dass er wegen Übermüdung einen Sekundenschlaf erlitt und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher schwer verletzt, der 66-jährige Fahrzeugführer des BMW und zwei weitere Mitfahrer des BMW wurden leicht verletzt und anschließend durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen. Die B 194 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe befand sich ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr aus Negast im Einsatz. Die Polizei bedankt sich bei den Anwohnern, welche bei den Verunfallten Erste Hilfe leisteten.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 03:13

    POL-NB: Brand einer Strohmiete bei 17309 Starkshof

    Pasewalk (ots) - Am 22.08.2025 gegen 22:00 Uhr meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass auf einem Feld in der Nähe der Ortschaft Starkshof an der B104 eine Strohmiete brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatz bestätigte sich der ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 16:25

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Neubrandenburg (ots) - Am 22.08.2025 kam es gegen 13:00 Uhr in der Einsteinstraße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 72-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Peugeot befuhr die Einsteinstraße in Richtung Juri-Gagarin-Ring und verlor aus bislang nicht geklärten Gründen die Kontrolle über seinen PKW. Er kam nach links von seiner Fahrbahn ab und stieß mit einem am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren