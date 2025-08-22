PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Neubrandenburg (ots)

Am 22.08.2025 kam es gegen 13:00 Uhr in der Einsteinstraße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 72-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Peugeot befuhr die Einsteinstraße in Richtung Juri-Gagarin-Ring und verlor aus bislang nicht geklärten Gründen die Kontrolle über seinen PKW. Er kam nach links von seiner Fahrbahn ab und stieß mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Transporter zusammen. Der PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der 72-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

