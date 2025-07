LPI-J: Aufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Lippersdorf-Erdmannsdorf: Unbekannte drangen in eine Wohnung in der Rodaer Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt, verursachten Sachschäden an mehreren Türen und ließen die Wohnung, ohne etwas zu entwenden, zurück. Der Bewohner befand sich zur Tatzeit vom vergangenen Dienstag zum Mittwoch nicht zu Hause. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahl im Versuch. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

