Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Dezeln: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 15:30 Uhr verunfallte ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der L 159 von Dezeln in Richtung Untermettingen. In einer Kurve kam er aus bislang nicht bekannter Ursache gegen die Leitplanke und verletzte sich dadurch. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 8.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell