Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Fahrzeugführer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Montag, den 06.10.2025, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr, in der Bebelstraße in Freiburg-Hochdorf zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger soll vor einem Firmengebäude in der Bebelstraße so zurückgesetzt haben, dass der hinter ihm stehende Fiat beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro am Fahrzeug des Geschädigten. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem größeren Fahrzeug als Unfallverursacher aus.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und/oder zum Unfallhergang geben können.

