Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 19-Jährige Wiederholungstäterin leistet Widerstand und beleidigt Bundespolizisten

Halle (Saale) (ots)

Offensichtlich nichts dazu gelernt hatte eine 19-jährige Reisende. Diese nutzte am Freitag, den 11. April 2025 einen Intercityexpress von Berlin nach München. Bei der Fahrkartenkontrolle konnte sie dem Zugbegleiter kein gültiges Ticket vorweisen. Sie gab an, dies auf ihrem Handy mitzuführen, jedoch sei der Akku leer. Entsprechend wollte sie sich von anderen Fahrgästen ein Ladekabel besorgen. Stattdessen flüchtete sie sich aber auf die Bordtoilette und schloss sich ein. Daraufhin informierte der Zugbegleiter um 07:15 Uhr die Bundespolizei in Halle (Saale). Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof, auf Bahnsteig 6 forderte eine Streife die Deutsche mehrfach auf, die Toilette zu verlassen, was durch sie ignoriert wurde. Der Zugbegleiter nutzte daher einen Vierkant und öffnete die Tür. Die Bundespolizisten führten die junge Frau aus dem Zug und befragten sie zu ihrer Identität. Eine Antwort erhielten sie nicht. Bei der sich anschließenden Durchsuchung ihrer Taschen nach einem Ausweisdokument folgte die Tatverdächtige weder den Anweisungen, versuchte immer wieder die Hände in die Taschen zu stecken und wehrte sich durch wegdrehen und versteifen gegen die polizeiliche Maßnahme. Nachdem sie die Arme hochriss und versuchte sich loszureißen, mussten die Einsatzkräfte sie zu Boden bringen und fesseln. Bei der jetzt notwendigen Mitnahme zur Dienststelle beleidigte sie die Beamten öffentlichkeitswirksam mit ehrverletzenden Worten. Auch auf dem Revier der Bundespolizei weigerte sie sich, ihre Personalien zu nennen. Diese wurden durch den Fund einer weiteren Fahrpreisnacherhebung vom 10. April 2025 aus Frankfurt und der entsprechenden Anzeige samt Foto bekannt. Die Wiederholungstäterin erhält diesmal Strafanzeigen wegen Betruges, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell