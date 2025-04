Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Wer kennt den Besitzer des Fahrrades?

Wolfen (ots)

Die Bundespolizei sucht den Besitzer eines Fahrrades. Ursprungssach-verhalt ist ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr, welcher sich bereits am Samstag, den 5. April 2025 zugetragen hat. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde an diesem Tag um 15:14 Uhr über randalierende Jugendliche am Bahnhof Wolfen informiert. Bei Eintreffen und Erkennen der Polizisten flüchteten zwei Personen vom Bahnsteig 3 über die Bahngleise in Richtung eines Wohngebietes. Zuvor soll einer der beiden Jungen einen Absperrpfosten aus Stahl in das Gleisbett geworfen haben. Hierzu wurde bereits am 7. April eine Pressemitteilung verfasst https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/6007760. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem zwei Fahrräder am War-temodul auf dem Bahnsteig 3 fest, welche die Flüchtenden zurückgelas-sen hatten. Ein Rad konnte einem 14-jährigen Deutschen zugeordnet werden. Nach dem Besitzer des zweiten Rades fahndet die Bundespoli-zei nun und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung, um diesen namhaft zu machen: Wer kennt den Besitzer des zweiten am Ereignisort zurückgelassenen Fahrrades? Markant an dem dunkelgrauen Zweirad ist die rote Klingel auf der linken Seite des Lenkers. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

