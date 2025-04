Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen 1500 Euro Falschgeld und halluzinogene Pilze bei Reisenden fest

Bild-Infos

Download

Halle (Saale), Landsberg (ots)

Einen nicht ganz alltäglichen Fund verzeichnete eine Streife der Bundespolizei am Donnerstag, den 10. April 2025: Sie kontrollierten um 12:20 Uhr in einem Regionalexpress auf der Strecke von Halle (Saale) nach Magdeburg, auf Höhe Landsberg einen 27-jährigen Reisenden. Dabei stellten sie eine große Menge an Bargeld fest, welches in einer Folie eingeschweißt war. Hierbei handelte es sich um insgesamt dreißig 50-Euro-Scheine, welche alle mutmaßlich gefälscht wurden. Zudem führte der Deutsche circa 11 Gramm halluzinogene Pilze bei sich, welche dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Entsprechend endete die Bahnfahrt für den Mann. Er wurde für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Halle (Saale) gebracht. Sowohl die Geldscheine, als auch die Drogen stellten die Einsatzkräfte sicher. Zuständigkeitshalber wird der Sachverhalt an die Landespolizei übergeben. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Geldfälschung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell