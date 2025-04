Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 45-Jähriger mit Drogen im Gepäck per Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 10. April 2025 kontrollierten Beamte um 17:31 Uhr einen 45-Jährigen im Hauptbahnhof Magdeburg. Hierbei wies sich der Mann mit seinem Bundespersonalausweis aus. Bei dem Abgleich seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) vorlag. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Halle (Saale) bereits im April 2024 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Weder zahlte der Deutsche den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich der Haftstrafe. Folglich erließ die besagte Staatsanwaltschaft am 28. März dieses Jahres den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten circa 5 Gramm vermutliches Amphetamin sowie eine Crackpfeife und stellten beides sicher. Den haftabwendenden Betrag konnte der Verurteilte nicht aufbringen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls informiert. Zudem erhält er eine neue Strafanzeige wegen des aktuellen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

