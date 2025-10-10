Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Brand in Heizungsanlage - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 8:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Bahnhofstraße in Tiengen alarmiert. Das Feuer im Keller des Gebäudes konnte schnell gelöscht werden, ein Gebäudeschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein technischer Defekt an der Heizung wird nicht ausgeschlossen.

