LPI-EF: Fußgängerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Erfurt (ots) - In Erfurt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Die Täter drangen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße ein und verschafften sich Zugang zu einem Fahrradraum. Dort entdeckten sie ein E-Bike der Marke Cube, das mit zwei Schlössern gesichert war. Beide Sicherungen wurden gewaltsam durchtrennt und das Fahrrad im Wert von etwa 1.800 Euro gestohlen. ...

