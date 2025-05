Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges E-Bike aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Die Täter drangen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße ein und verschafften sich Zugang zu einem Fahrradraum. Dort entdeckten sie ein E-Bike der Marke Cube, das mit zwei Schlössern gesichert war. Beide Sicherungen wurden gewaltsam durchtrennt und das Fahrrad im Wert von etwa 1.800 Euro gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Donnerstagnachmittag und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

