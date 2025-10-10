Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bar

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 09.10.2025 gegen 04:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in den Innenraum einer Bar im Marienbader-Weg in Weil am Rhein. Die unbekannten Täter öffneten mehrere Spielautomaten und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des Diebesguts oder des Sachschadens sind bislang noch unbekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 97970 erreichbar.

