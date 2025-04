POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen - Polizei sucht Zeugen (07.04.2025)

Aldingen (ots) - Am Freitagnachmittag ist es in der Steigstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gekommen, bei der mehrere Personen Verletzungen erlitten haben. Ein 43-Jähriger bedrohte einen 45-jährigen Angehörigen der anderen Familie mit einer Hiebwaffe. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an und konnte die Situation vor Ort ...

mehr