Tuttlingen (ots) - Am Montagnachmittag ist es gegen 15:45 Uhr an der Kreuzung Schillerstraße / Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem stehenden Auto gekommen. Ein 82-jähriger Radfahrer bog von der Schillerstraße nach rechts in die Blumenstraße ab und versuchte, zwischen einem verkehrsbedingt stehendem Mitsubishi und einem geparkten ...

