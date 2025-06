POL-HI: Kennzeichendiebstahl in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - FREDEN(rin) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 01/02.06.2025, ist ein bislang unbekannter Täter in einen Verkaufsstand in der Gemeinde Freden eingebrochen. Nachdem kein Geld in dem Verkaufsstand gelagert wurde, stahl der Täter Lebensmittel. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Nacht zu Montag das Vorhängeschloss des Verkaufsstandes durch unbekannte Täter ...

