POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Verkaufsstand Freden

Hildesheim (ots)

FREDEN(rin) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 01/02.06.2025, ist ein bislang unbekannter Täter in einen Verkaufsstand in der Gemeinde Freden eingebrochen. Nachdem kein Geld in dem Verkaufsstand gelagert wurde, stahl der Täter Lebensmittel. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Nacht zu Montag das Vorhängeschloss des Verkaufsstandes durch unbekannte Täter aufgebrochen. Da in diesem kein Geld gelagert wurde, bediente sich der Täter an den vorhandenen Lebensmitteln. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 60 EUR. Die Polizei Alfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Alfeld unter 05181-80730 zu melden.

