Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen gesucht nach Fahrraddiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (rin) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 27/28.05.2025, ist es in der Innenstadt von Alfeld zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der Geschädigte sein Fahrrad über den Tatzeitraum in der Leinstraße abgestellt und mittels Kabelschloss gesichert. Als dieser anschließend zurückkehrte, war das schwarze Herrenrad entwendet worden. Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 in Verbindung zu setzen.

