Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Andlaustraße in Endingen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschade in einer Höhe von rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können.

