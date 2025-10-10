PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Andlaustraße in Endingen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschade in einer Höhe von rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

