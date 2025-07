Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Parfümerie

Unkel (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es am Voteil Center in Unkel zu einem Einbruch in die dortige Parfümerie. Unbekannte Täter schlugen eine Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft. Hier entwendeten sie eine noch unbestimmte Anzahl an Parfums. Beim durchwühlen der Regale richteten sie zudem einen hohen Sachschaden an, der noch nicht näher beziffert werden kann.

