Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen - Kirchen: Unfallflucht auf L137 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 8:00 Uhr ereignete sich auf der L137 zwischen Efringen- Kirchen und der Anschlussstelle zur Autobahn ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein unbekanntes Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und beschädigte einen dort fahrenden Ford am Seitenspiegel. Das verursachende Fahrzeug setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Ford beträgt ungefähr 3.500 Euro. Der Polizeiposten Kandern (Tel. 076 2697780) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein unter Tel. 0762197970 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

