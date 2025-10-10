PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen - Kirchen: Unfallflucht auf L137 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 8:00 Uhr ereignete sich auf der L137 zwischen Efringen- Kirchen und der Anschlussstelle zur Autobahn ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein unbekanntes Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und beschädigte einen dort fahrenden Ford am Seitenspiegel. Das verursachende Fahrzeug setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Ford beträgt ungefähr 3.500 Euro. Der Polizeiposten Kandern (Tel. 076 2697780) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein unter Tel. 0762197970 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 14:30

    POL-FR: Todtnau: Glimmender Aschenbecher führt zu Feuerwehreinsatz

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 13:45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Balkonbrand in der Meinrad-Thoma-Straße in Todtnau gemeldet. Vor Ort konnte lediglich eine glimmende Zigarettenkippe in einem Aschenbecher festgestellt werden. Diese hatte den Aschenbecher entzündet, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam, weshalb die Feuerwehr den ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:28

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bar

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 09.10.2025 gegen 04:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in den Innenraum einer Bar im Marienbader-Weg in Weil am Rhein. Die unbekannten Täter öffneten mehrere Spielautomaten und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des Diebesguts oder des Sachschadens sind bislang noch unbekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:27

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Brand in Heizungsanlage - keine Verletzten

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 8:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Bahnhofstraße in Tiengen alarmiert. Das Feuer im Keller des Gebäudes konnte schnell gelöscht werden, ein Gebäudeschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren